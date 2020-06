Le chum d’Élisabeth Rioux vend sa maison

À peine 24 heures après la mise en vente de son jumelé à Mirabel, l’influenceur Bryan McCormick, aussi connu comme le conjoint et le père du futur enfant d’Élisabeth Rioux, a reçu de multiples offres, mais vous donne encore la chance de mettre la main dessus.

Sur Instagram, il s’est adressé à ses abonnés en les encourageant à faire une offre plus haute que le prix demandé.

«Je savais que ma maison n’était pas de la merde. Tous ceux qui sont venus m’ont demandé : “yo, tu as fait ça? C’est fou“. Et ça n’a jamais laissé personne indifférent. Je ne penserais jamais que deux ans plus tard, ça serait un aussi bon deal pour moi.