La propriété inusitée dispose de 3 chambres à coucher, 2 salles de bain, d’un poêle à bois et d’un spa.

Si de l’extérieur, elle a l’air tout à fait normale, à l’intérieur c‘est le paradis du maximalisme semi-fonctionnel. En plus des imposants rails de train, y cohabitent des meubles massifs, un projecteur installé au plafond, des tapisseries chargées, un plafond en stuc, une cuisine d’une autre époque, des vitraux ainsi que des cadres et objets décoratifs partout, parfois même installés au plafond.

La surprise se poursuit dans la salle de bain et la chambre à coucher du sous-sol qui ont été transformées en… grotte. Le propriétaire spécifie que le bain est «fonctionnel» malgré sa configuration singulière. Sinon, cauchemar assuré dans la chambre aux airs de donjon.

La demeure dispose tout de même d’un bel avantage : son emplacement. Elle donne sur un parc et n’a donc pas de voisins à l’arrière. Elle est en plus située tout près de l’Université du Québec à Trois-Rivières, de commerces et d’école.