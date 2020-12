Coquette maison à vendre à Saint-Henri

À la recherche du parfait mélange de cachet et de modernité? Cette chic propriété rénovée de Montréal qui vient de débarquer sur le marché est faite pour vous.

Idéalement située entre les stations de métro Lionel-Groulx et Saint-Henri, la maison de 3 étages, incluant un sous-sol avec plafonds de plus de 6 pieds de haut, dispose de 3 chambres à coucher, 2 salles de bain et 1 salle d’eau.