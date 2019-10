Cette maison du Plateau a même un spa sur le toit!

Parmi ses nombreux atouts, on note l’aire ouverte, la gigantesque cuisine parfaite pour recevoir, les planchers chauffants modernes en béton, le design très urbain avec les plafonds hauts et les poutres apparentes, ou encore le puits de lumière qui éclaire le centre de la maison.

Située à deux pas du Parc La Fontaine, une rare maison entièrement rénovée avec 3 chambres à coucher et 2 salles de bain vient d’arriver sur le marché.

Vous aimez les grandes pièces modernes, les terrasses équipées, vous voulez habiter sur le Plateau sans passer des heures à chercher un stationnement? On a peut-être trouvé la propriété qu’il vous faut. Seule condition : avoir pas mal de bidous.

Autre gros avantage : un garage entièrement rénové attenant à la propriété, où on a disposé pour l’instant un grand sofa, au cas où vous auriez envie de vous y loger après une longue journée au bureau, ou pour faire une populaire «man cave», ou repère de garçon.

Impossible aussi de ne pas craquer pour l’immense terrasse extérieure privée et entièrement aménagée sur le toit. Elle est munie de sa propre cuisine avec bar et grand barbecue installés sous une charmante pergola, et juste à côté… d’un spa. Disons que ça porte à la fête! Faudra s’assurer que les voisins sont résistants au bruit.

Prix demandé : 1 800 000$.

Voyez toutes les photos de la propriété représentée par ViaCapitale :