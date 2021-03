Elle est spacieuse, nichée au coeur du Plateau-Mont-Royal à Montréal, sur une rue paisible et en face d’un terrain de jeu. Cette maison unifamiliale rénovée risque de s’envoler, et vite!

Déjà, de l’extérieur, c’est le coup de coeur assuré: une façade en brique rouge, un toit vert et un adorable porche. L’intérieur, lui, nous offre un heureux mélange de cachet et de modernité.

Parmi ses atouts principaux, on ne peut passer sous silence son emplacement idéal, à quelques minutes de la station de métro Sherbrooke, de restos et boutiques et du Mont-Royal. On craque sinon pour les planchers de bois franc, la hauteur des plafonds, et la salle de bain moderne.