Étrange manoir à vendre avec télé dans la piscine au centre-ville

Elle est unique non seulement par sa superficie de plus de 7000 pieds carrés incluant un immense garage double juste à côté du Palais des Congrès de Montréal, mais surtout par son décor éclectique.

De l’entrée aux chambres en passant par la terrasse, on ne sait plus où donner de la tête. Maxi-causeuse, piano à queue, lustres, rideaux imposants, salle de jeux avec jukebox et machines à sous, statuettes ici et là, planchers en mosaïque, tapis à motifs variés et portes ornementées. C’est la définition du maximalisme.