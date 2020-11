Une giga baraque de rêve à vendre à Mont-Tremblant

Est-ce un chalet, un spa, un hôtel…? Non, rien de tout ça. Juste une simple demeure québécoise dans les montagnes à vendre. Amateurs de nature, de ski et de grand luxe, votre nouvel eldorado se trouve du côté de Mont-Tremblant, dans les Laurentides.

Elle dispose de 5 chambres à coucher, 5 salles de bain, 2 salles d’eau, en plus d’un grand garage double, un ascenseur et un sauna.

Parmi les touches raffinées, on note la grande cuisine lumineuse avec ses fenêtres abondantes qui donnent sur un incroyable paysage, son frigo double et sa cuisinière au gaz de chef, le foyer central dans la salle à manger, les salles de bain avec leurs douches modernes et leurs grandes baignoires, et le petit cellier.