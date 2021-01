Maison à vendre à couper le souffle au métro Beaubien

L’emplacement est parfait, l’intérieur est vaste, distingué et moderne, les rénovations sont récentes, la terrasse est idéale pour recevoir… Cette maison clé en main, qui vient d’arriver sur le marché à Montréal, a tout pour plaire. Et évidemment, ça a un prix!

Située à quelques pas de la station de métro Beaubien, dans l’arrondissement Rosemont-Petite Patrie, à proximité de tous les services et à quelques pas de la Petite Italie, la résidence charme d’abord par sa localisation, reconnue comme étant familiale, juste assez éloignée du brouhaha du centre-ville, et près de plusieurs bonnes adresses. Le fameux café Pista est littéralement au pied de la porte.

La façade ancestrale est charmante, mais le véritable spectacle est à l’intérieur et du côté de la cour arrière.

On est d’abord accueilli par de magnifiques portes en bois qui donnent sur un majestueux escalier accolé à un mur de briques, tous deux repeints, octroyant à l’ensemble une juste balance de modernité et de charme d’antan.

Dès qu’on change de pièce, le contemporain domine. Le regard se pose sur les lignes épurées et droites, les larges fenêtres qui s’étirent du plancher au plafond, puis l’omniprésence de blanc et de bois pâle. La vue est apaisante.

À l’étage, encore plus de blanc. On y retrouve de splendides espaces monochromes, minimalistes à souhait, dont une «suite» principale de rêve munie d’un petit salon privé et d’une magnifique salle de bain d’un blanc immaculé.