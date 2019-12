Via Capitale Vendu

Détenue et conçue par l’architecte Alexandre Blouin en 2004, la maison divisée sur 3 niveaux et comprenant 3 chambres à coucher, 1 salle de bain ainsi que 1 salle d’eau a même été finaliste aux prix d’excellence de l’Ordre des Architectes du Québec.

«La propriété a été très bien isolée, fait savoir la fiche inscription de Via Capitale Vendu, et les ouvertures ont été calibrées et dimensionnées de façon à permettre les gains solaires nécessaires au chauffage passif tout en contrôlant les surchauffes estivales.