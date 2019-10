«Mais pourquoi?»: Mariper Morin est allée au bout de ses limites personnelles

Le show de sa vie. C’est ainsi que l’entourage de Maripier Morin qualifie et projette le nouveau projet de l’animatrice. Baptisée Mais pourquoi?, l’émission à mi-chemin entre la téléréalité et le documentaire met en vedette une Maripier Morin sans filtre, déterminée et frondeuse, désirant «mieux comprendre, de l’intérieur, des réalités qui lui échappent».

Un prétexte pour la magnifique animatrice de se dénuder devant les caméras, pourrait-on être tenté de penser lors du visionnement des épisodes portant sur le bikini fitness et la nudité…? Peut-être, mais force est d’admettre que l’exercice semble découler d’un réel désir de la jeune femme de mieux comprendre de lointaines réalités. Et de réaliser jusqu’où elle est, personnellement, prête à aller, dans la vie comme devant le Québec en entier (ce qui semble ardu pour celle qui se dit «ultra compétitive, voulant gagner à tout prix»).

Les premiers épisodes de la série portent ainsi sur le bikini fitness, la parentalité à tout prix et la nudité. Des sujets qui sont effectivement fascinants à explorer de l’intérieur, ce que fait Maripier avec toute la candeur qu’on lui connaît. Imparfaite, courageuse, impatiente, râleuse, pétillante, émotive, over the top, «mal engueulée» (elle sacre, beaucoup), superbe, fascinée, motivée, exaspérante; on découvre mille Maripier Morin dans cette série journal intime relatant les idées «les plus folles» de cette fille ultra populaire.

Les trois premiers épisodes de Mais pourquoi? font passer le spectateur par toute une gamme d’émotions, à l’instar de l’animatrice, qui semble avoir tout donné pour ce projet totalement axé sur elle-même. Car ce sont de ses craintes, ses angoisses, ses peurs, ses questionnements et ses limites dont il est ici question; à travers des sujets rarement abordés à la télévision, suscitant généralement interrogations, discussions et, souvent aussi, jugements et incompréhensions.

Retour sur les trois premiers épisodes

Maripier Morin explique que c’est du sujet du bikini fitness que vient le nom de cette émission, elle qui se demandait «mais pourquoi des femmes s’adonnent-elles à cette discipline vue d’un drôle d’œil par le grand public?»

«Il s’agit de la fois où je me suis le plus dépassée dans ma vie», lance-t-elle à la caméra qui la suivra tout au long de son intense entraînement. Son but avoué? Gagner. Clinique de poses avec des expertes de la discipline, entraînements privés, nutrition, essayage du dispendieux bikini, rencontres d’athlètes : on suit Maripier Morin jusqu’au moment ultime de cette compétition où on ne peut qu’être impressionné devant sa détermination.

On éprouve certains malaises pendant l’émission portant sur la parentalité à tout prix. L’un d’entre eux venant du fait qu’on voit Brandon Prust (qui épaule l’animatrice dans le long, visiblement ardu et dispendieux processus de congélation de ses ovules ET qui explique vouloir des enfants bien rapidement), de qui Maripier Morin s’est récemment séparée. Étrange et un peu triste de voir, dans un tel contexte, ce couple aujourd’hui éclaté. Sinon, c’est un malaise rempli de compassion que l’on éprouve lorsqu’on suit l’animatrice jusque dans la salle d’opération où, en douleur, elle apprend avec beaucoup d’émotion une nouvelle qui la trouble grandement.

Quant à l’épisode portant sur la nudité, il se révèle inspirant lorsqu’on y voit Maripier Morin prendre la pause, torse nu, pour se laisser peindre et dessiner par des artistes. Il se fait informatif à la rencontre d’une ancienne danseuse nue, d’une danseuse de burlesque taille plus et d’une Femen. Puis il fait naître tout un tas d’émotions contradictoires lorsque l’animatrice danse devant de vrais clients au cabaret Lady Mary Ann, le club de danseuses le plus connu de la ville de Québec. Là où elle comprend - toute tremblante à sa sortie de scène - qu’elle vient de franchir la frontière de ce qui lui est personnellement possible d’accomplir.

Le premier épisode de Mais pourquoi? sera présenté le 30 octobre à 21h, sur les ondes de Z.