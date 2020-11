La mairesse Plante lance une bd inspirée de son cheminement en politique

MONTRÉAL — La mairesse de Montréal, Valérie Plante, peut maintenant ajouter le titre d’autrice à sa biographie.

Elle a lancé un roman graphique — un genre qui gagne en popularité — intitulé «Simone Simoneau – Chronique d’une femme en politique», qui se veut«une oeuvre personnelle mettant en lumière le parcours d’une citoyenne qui décide, malgré les contraintes des rouages politiques, de suivre son instinct».

Mme Plante y raconte à travers le personnage de Simone Simoneau son entrée en politique et le sexisme qu’elle a dû y affronter en chemin.

Pour faire bouger les choses, «Sissi pour les intimes», souhaite donc se présenter aux élections municipales.

L’autrice est appuyée dans le livre par l’illustratrice primée Delphine Côté-Lacroix. Le bouquin a aussi été publié en anglais sous le titre «Okay, Universe: Chronicles of a Woman in Politics».

Il suit le parcours de Simone Simoneau tandis qu’elle apprend les rouages du recrutement de bénévoles, du porte-à-porte et des campagnes de financement.

La mairesse Plante, âgée de 46 ans, soutient que l’idée de ce livre a commencé à germer après avoir remporté la course à la mairie lors des élections municipales de 2017. L’écriture d’une autobiographie, comme c’est souvent le cas pour les politiciens, ne l’attirait pas toutefois.

«Pour moi, le roman graphique a toujours été le format que je voulais, a affirmé Mme Plante lors d’une entrevue au bureau de l’éditeur de son livre, XYZ. Je crois que c’est plus accessible et amusant.»

On y retrouve également des croquis et des anecdotes que la politicienne a commencé à coucher sur papier en 2013, lors de sa première tentative pour se faire élire au conseil municipal de Montréal. Quatre ans plus tard, elle est devenue la première femme à diriger la métropole après la défaite électorale surprise du maire sortant et politicien d’expérience Denis Coderre.

Ses dessins et ses écrits étaient à l’origine une façon de «maintenir l’équilibre», mais Valérie Plante s’est rapidement aperçue que son histoire pourrait en inspirer d’autres, surtout des jeunes femmes et des filles.

«Je voulais dire aux gens que c’est correct de ne pas avoir tous les codes secrets pour aller de l’avant vers quelque chose que vous croyez juste et équitable. Faites le saut», a-t-elle affirmé.

Valérie Plante a commencé à travailler avec l’illustratrice Delphine Côté-Lacroix les soirs et les week-ends, il y a environ deux ans, pour finaliser son histoire et sa présentation.