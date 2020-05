Maipoils: Safia Nolin affiche fièrement sa pilosité

Safia Nolin a pris part au mouvement Maipoils, ce samedi 2 mai, en partageant deux photos par l’entremise de ses réseaux sociaux sur lesquelles elle affiche fièrement sa pilosité.

«Faites-vous pousser la touffe, c’est la meilleure chose du monde», a simplement déclaré la principale intéressée en légende.

Si vous n’êtes pas familier avec Maipoils, vous n’avez qu’à vous remémorer le pire sketch du dernier Bye Bye (et il y avait beaucoup de sketchs qui méritaient d’être qualifiés de pire sketch lors du dernier Bye Bye).

Plus précisément, ce mouvement a pour but d’encourager les femmes à «se laisser retrouver un épiderme au naturel pour voir si la beauté peut en émaner», pour ainsi célébrer la diversité des corps, et tenter de venir à bout des préjugés.

«Le but est avant tout de mettre à profit nos têtes pensantes et nos corps aimants pour permettre à notre société de grandir dans des modèles plus diversifiés et donc épanouissants [...] Tout l’intérêt de Maipoils réside dans une glorification de la différence pouvant exister par la force du nombre», peut-on lire sur le site de l’initiative.