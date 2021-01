18 puissantes photos d'accouchement captées dans la dernière année

«Tous les membres du groupe ont été autorisés et encouragés à voter sur les images qui les ont émus», ont expliqué les fondateurs de Birth Becomes You, Monet Nicole et Jennifer Mason, au HuffPost dans un courriel. «Comme vous pouvez l’imaginer, la COVID-19 a affecté le monde de la naissance dans les grandes et les petites choses. Cette collection d’images met en valeur la force des parents et de l’humanité pendant les périodes les plus éprouvantes.»

Retrouvez ci-dessous une sélection des images les plus appréciées du projet. Visitez le site web Birth Becomes You pour la liste complète des gagnants.