Le magazine culturel «Voir» ne reviendra pas cet automne

Le magazine Voir ne renaîtra pas de ses cendres en septembre comme prévu initialement, selon les informations d’une note interne obtenue par Radio-Canada et Le Devoir.

Le média culturel s’est retrouvé dans une position particulièrement difficile à la mi-mars, au moment où le confinement commençait au Québec. Dans le contexte, sept employés avaient été mis à pied temporairement pour les six prochains mois. Une seule employée continuait de publier du contenu sur le site Web de Voir.

Avant la pandémie, l’équipe prévoyait présenter une nouvelle image et une nouvelle ligne éditoriale au mois d’avril. Le plan de relance avait finalement été repoussé à une date indéterminée.

Le retour du magazine prévu pour septembre ne se concrétisera pas non plus et les collaborateurs mis à pied ne seront pas réembauchés, et deux autres employés perdent maintenant leur emploi, toujours selon la note interne.

Le magazine Voir, créé en 1986, avait abandonné le papier en février 2019 et souhaitait miser sur sa plateforme numérique. En 2015, la publication, autrefois hebdomadaire, devenait mensuelle.

Voir appartient au groupe Mishmash Média, qui détient également le magazine L’Actualité.