Les achats de Noël se feront en ligne cette année

En raison du volume plus élevé de commandes en ligne, et de l’ajustement des procédures en matière de logistique, de transport, d’approvisionnement, et d’achat dû à la pandémie, des délais de livraison plus longs qu’à l’habitude et des ruptures de stock sont à prévoir. C’est pourquoi 31% des consommateurs ont indiqué commencer leur magasinage plus tôt cette année afin de s’assurer de pouvoir mettre leurs cadeaux sous le sapin à temps.