Magasin général: la nouvelle destination locale mode, beauté et déco

L’arrivée d’une nouvelle boutique faisant la part belle aux créateurs locaux est toujours une excellente nouvelle.

Voici la dernière-née, il s’agit du Magasin général - la première boutique éphémère du Dress to Kill Magazine, célèbre magazine québécois - qui ouvre ses portes ce 15 novembre en plein cœur du Quartier Dix30, à Brossard.

Mode, beauté, design, bijoux, accessoires, art de la table et décoration, il s’annonce déjà comme le lieu parfait

où magasiner les créateurs locaux, pile pour le temps des fêtes.

« Le Magasin général est une continuité de notre travail, puisque nous avons toujours fait la promotion de la diversité et de la qualité dans tous les domaines, explique Kathia Cambron, co-propriétaire et fondatrice de DTK. Il y a cette idée qui perdure que l’herbe est plus verte ailleurs et que nous n’avons pas de talents équivalents ici au reste du monde. Mais c’est faux!

Le Canada n’a rien à envier aux autres pays, il y a amplement de créateurs talentueux et d’artisans passionnés. C’est pour cela que pour le temps des fêtes, nous avons décidé d’ouvrir une boutique éphémère qui met l’emphase sur les produits de chez-nous. »

Encourager les marques canadiennes et québécoises ainsi que favoriser les achats locaux de qualité et durables, voici un credo qui nous tient particulièrement à coeur!

Cette destination café-boutique a également pour objectif d’être un carrefour privilégié de rencontres, favorisant les valeurs culturelles et artistiques. En plus de pouvoir se procurer des cadeaux faits ici, on pourra assister à des événements et des conférences qui permettront aux consommateurs d’en apprendre davantage sur les créations de chez-nous et les bienfaits à long terme des produits fabriqués dans notre pays par des gens d’ici.

À (re)découvrir parmi la vaste sélection de produits locaux: Charles, Landscape, Nicole Benisti, Montagne2125, et Rad Hourani pour la mode féminine.

Pour les hommes: Christopher Bates (designer), Maison Godefroi, BN3TH (marque de sous-vêtement pour hommes de Vancouver), Cardinal of Canada, Rad Hourani, Kanuck.

Pour les bijoux: Mark Lash, Victor Benaderette, Dean Davidson, Caroline Savoie et Harakiri.

Côté beauté: Wise (produit pour cheveux masculin), 7 Deadly Soaps, parfums De Massy, Amandine Sol Botanicals.

Au rayon maison: les meubles contemporains Éléments de Base, Porcelaines Bousquet (véritable porcelainetraditionnelle), objets décoratifs Benedetta Conventi, lampes D’armes, Maison Yiliy, Maison Tess (draps en lin), et Ruby Brown (chandelles parfumées). Et bien plus encore.

« Il faut consommer moins et différemment !», conclut l’éditrice de Dress to Kill Magazine.