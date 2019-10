«Sans rendez-vous»: Magalie Lépine-Blondeau dans la peau d'une infirmière-sexologue

Arcouette&Co. via Radio-Canada

Magalie Lépine-Blondeau sera la tête d’affiche de la nouvelle série Sans rendez-vous, a annoncé Radio-Canada, ce jeudi 24 octobre.

La nouvelle comédie de Marie-Andrée Labbé (Trop), dont la première saison se déclinera en dix épisodes de 30 minutes, est décrite comme «provocante, sensible, attachante et pertinente».

Pour ce nouveau tour de piste, l’auteure s’est inspirée des capsules de la websérie australienne Sexy Herpes.

«Sarah (Magalie Lépine-Blondeau), le personnage principal, est une infirmière-sexologue dans la jeune trentaine qui revient à la clinique après un congé de trois mois. En pleine crise existentielle et se sentant prisonnière d’une relation malheureuse, Sarah retrouve ses collègues aussi dysfonctionnels et attachants les uns que les autres.»

En plus desdits collègues, que l’on décrit comme des «super-héros du sexe», mais aussi des «cordonniers mal chaussés», Sarah côtoiera divers patients à la personnalité unique et imprévisible, tous issus de milieux et de conditions divers.

Par l’entremise de cet éventail de personnages extravagants, attachants et/ou bouleversants, ainsi que de cet univers pour le moins particulier, Marie-Andrée Labbé désire traiter de sujets parfois tabous, mais vitaux, allant de la diversité sexuelle aux pratiques inusitées, en passant par la contraception, les dysfonctions sexuelles, la prostitution et les ITSS.

Produite par Fabienne Larouche et Michel Trudeau pour Aetios Productions, Sans rendez-vous sera diffusée à l’été 2020, sur ICI Tou.tv Extra.