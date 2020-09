Magalie Lépine-Blondeau était de passage sur le plateau de La semaine des 4 Julie, ce lundi 21 septembre, et la comédienne a parlé ouvertement de sa réalité des derniers mois (et des mois à venir), en plus d’aborder une rumeur persistante la concernant elle… et le premier ministre Justin Trudeau.

Julie Snyder a d’abord abordé avec son invitée la délicate question de l’emploi pour les membres de la communauté artistique qui, à l’instar de nombreux travailleurs issus d’autres milieux professionnels, ont vu leur carrière être mise sur pause en mars dernier, lorsque la pandémie de COVID-19 a frappé le Québec de plein fouet.

Une situation qui a forcé la comédienne à recourir, comme plusieurs, à la Prestation canadienne d’urgence (PCU) pour joindre les deux bouts.

«Je n’ai pas gagné à la loterie des tournages ″COVID proof″. J’avais une très belle année devant moi: du théâtre, des nouveaux projets, des séries… Et c’est incompatible avec la situation qu’on vit présentement. Je suis donc une actrice sur la PCU. Ça fait maintenant sept mois que je n’ai pas travaillé, et j’en ai comme ça probablement pour les six prochains», a-t-elle confié.

«Je comprends que la perception que les gens ont de ceux qu’ils voient sur les écrans est un peu différente de notre réalité. C’est un métier où il y a beaucoup de précarité, où il y a peu d’élus. Parfois, on est mis en lumière, mais la rémunération est somme toute assez modeste. Personne ici peut se permettre de ne pas travailler pendant un an», a-t-elle expliqué.

Magalie Lépine-Blondeau devait notamment être la tête d’affiche de l’une des nouvelles séries produites par Fabienne Larouche, Sans rendez-vous. Celle-ci ne sera toutefois tournée que lorsque les conditions permettront de la produire comme elle avait été pensée au départ.

Refusant (évidemment) la proposition de Julie Snyder de profiter de ces mois plus tranquilles pour prendre part à la nouvelle saison d’Occupation Double, Magalie Lépine-Blondeau a tout de même exprimé sa déception par rapport à la situation bien différente de ces deux réalités télévisuelles.

«Toi, tu produis une émission où les candidats ont temporairement quitté leur métier pour aller frencher à la télé, et moi je n’ai pas le droit d’exercer le mien, parce que ça impliquerait de frencher à la télé», a-t-elle résumé.

Ô Canada...

La comédienne a par la suite accepté de commenter une étrange rumeur qui circule depuis un bon moment sur les réseaux sociaux. Rumeur voulant qu’elle aurait eu des rapprochements avec un certain Justin Trudeau. Oui, LE Justin Trudeau.

Des ouï-dire que la principale intéressée s’est évidemment empressée de qualifier d’«absolument faux».

«Je lève mon chapeau à la personne qui a inventé ça de toutes pièces, parce que cette rumeur-là dure et perdure depuis plusieurs mois déjà. Tous les jours, on m’en parle. Normalement, je n’accuserais jamais ça, je te dirais que je ne veux pas m’aventurer sur ce terrain glissant, parce qu’on fait toujours l’objet de rumeurs et il ne faut pas accorder trop d’importance à ça. Sauf que je suis tellement tannée!» a-t-elle déclaré.

Magalie Lépine-Blondeau a d’ailleurs tenu à expliquer aux gens croyant dur comme fer à cette histoire pourquoi celle-ci ne tenait tout simplement pas la route, selon elle.

«C’est complètement farfelu. C’est le premier ministre du Canada. Personne n’aperçoit aucun premier ministre d’aucun pays au parc Jarry, ni sur la terrasse d’un charmant bar sur Laurier, parce que, pour vrai, mes déplacements se sont pas mal limités à ça, cet été. Après, il s’est juste passé une petite affaire en 2020 qui s’appelle une pandémie.»

«J’aimerais que ça passe derrière nous, parce que ça met mon entourage dans l’embarras. Tous les jours on m’en parle. Cessez, arrêtez ça, trouvez-vous une vie, des potins à vous», a-t-elle conclu.

Le message est lancé.

La semaine des 4 Julie est diffusée du lundi au jeudi à 21h, sur les ondes de Noovo.