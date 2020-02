«Mafia Inc.»: les liens du sang

Mafia Inc. accomplit l’exploit non négligeable de rendre prenante, voire déchirante, une histoire mettant en scène des personnages pour lesquels il est impossible de développer ne serait-ce qu’une once de sympathie. Et Podz (Daniel Grou) s’assure, dès les premières scènes de son sixième long-métrage, d’anéantir toutes formes de conceptions romantiques ou idéologiques qui collent souvent à ce type d’intrigues. La rupture avec le traditionnel «Rise and Fall» des récits de gangsters, des films de Martin Scorsese et autres oeuvres cultes comme le Scarface de Brian De Palma est on ne peut plus évidente dans Mafia Inc. L’idée est de montrer le crime organisé sous son jour le moins glorieux, le plus impitoyable. Les criminels de métier n’ont rien ici de sympathiques anti-héros que l’on espère voir réussir par la force des choses.



La famille des autres Mafia Inc. prend d’ailleurs une tournure horrifiante très rapidement, lorsque nous comprenons les grandes lignes du plan imaginé par Vincent Gamache (Marc-André Grondin) pour ramener une importante quantité de drogue au Québec, et ainsi continuer de monter en grade et dans l’estime du parrain Frank Paterno (Sergio Castellito). Dans un travelling montrant le résultat d’un tragique «accident» de la route, Podz franchit la ligne en filmant l’impardonnable. Et il le fait d’une manière particulièrement brutale, mais qui n’a rien de gratuite. Car ce crime immonde sera le secousse sismique qui finira par faire dévier la trajectoire de pratiquement tous les personnages. Vincent Gamache n’a aucun lien de parenté avec la famille du parrain qui l’a accueilli parmi les siens, et qui a fini par le traiter comme son propre fils. À défaut d’avoir le sang des Paterno qui coule dans ses veines, Gamache a décidé de faire couler abondamment celui des autres pour compenser. Et lorsque le scénariste Sylvain Guy revient en arrière pour nous montrer comment les liens entre Vincent Gamache et la famille Paterno se sont tissés, c’est seulement lorsque ceux-ci ont été rompus, donnant du coup un tout autre sens à une séquence classique ordinairement plus affirmative.

Les Films Séville