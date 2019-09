Impossible de manquer la fleur argentée que presque toutes les célébrités québécoises portaient sur le tapis rouge du 34e gala des Prix Gémeaux. De Karine Vanasse à Guylaine Tremblay en passant par Jean-Philippe Wauthier. Mais que signifiait-elle?

Non, ce n’est pas pour le retour de Magalie Lépine-Blondeau dans District 31. C’est en fait l’emblème du mouvement NOUS (Made, en anglais) qui vise à mettre de l’avant le travail des créateurs d’ici, et plus particulièrement de ceux qui travaillent un peu plus dans l’ombre des milieux de la télévision, du cinéma, des jeux vidéos et du divertissement.

Les stars sur le tapis rouge ont dit vouloir ainsi souligner le travail plus que nécessaire de leurs collègues derrière la caméra, d’autant plus dans un contexte de campagne électorale, pour rappeler aux politiciens l’importance de la culture.

L’actrice Karine Vanasse a été choisie comme ambassadrice officielle. « Pour moi, cette campagne c’est le désir de rassembler notre fierté et nos forces, pour saluer et célébrer une industrie qui aujourd’hui, après des décennies d’audace, parle pour nous et de nous ici et à l’étranger, explique-t-elle par voie de communiqué. Les possibilités de la voir continuer de grandir sont réelles, ses prochains défis le sont tout autant. Aussi bien y faire face tous ensemble en célébrant sa valeur. »