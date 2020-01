Madame Tussauds sépare Meghan et Harry du reste de la famille royale

Il n’a pas fallu longtemps pour que Madame Tussauds à Londres, le fameux musée de statues de cire, réagisse à la nouvelle qui fait jaser le monde entier.

Mercredi 8 janvier, Meghan Markle et le prince Harry ont annoncé officiellement renoncer à leur rôle de premier plan au sein de la famille royale britannique pour prendre leur indépendance financière et s’installer une partie de l’année en Amérique du Nord. Sans attendre le fameux musée a séparé les statues de la duchesse et du duc de Sussex du reste de la famille royale.

Une séparation annoncée par le musée via un communiqué de presse officiel, qui a par ailleurs spécifié que la réinstallation du couple «reflétera leur nouveau rôle progressif au sein de l’institution royale».

Ils étaient auparavant placés entre la reine Elizabeth et le prince Philip. Kate Middleton - la duchesse de Cambridge - et le prince William se tenaient eux de l’autre côté de la reine, à gauche de Camilla - la duchesse de Cornouaille - et du prince Charles, comme on le voit ci-dessous.

Victoria Jones - PA Images via Getty Images

MADAME TUSSAUDS LONDON

Les statues ont été retirées du portrait royal dans l’immédiat comme le démontre la photo ci-dessous.

Victoria Jones - PA Images via Getty Images

Victoria Jones - PA Images via Getty Images

Le directeur général du musée, Steve Davis, a expliqué : «En tant que deux de nos personnalités les plus populaires et les plus aimées, elles resteront bien sûr un élément important chez Madame Tussauds Londres, alors que nous attendons de voir ce que le prochain chapitre leur réserve.»