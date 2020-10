«Madame Sourire»: que dit la couverture médiatique de Valérie Plante?

Valérie Plante est devenue, en novembre 2017, la première femme élue à la tête de la métropole québécoise. À un an des prochaines élections municipales, sa lune de miel avec les citoyens, mais surtout, avec les médias, est bel et bien terminée. Si des élections avaient lieu aujourd’hui, l’ex-maire Denis Coderre serait élu, même s’il n’a toujours pas annoncé sa candidature .

Pour y répondre, nous avons analysé la couverture médiatique de la mairesse depuis son assermentation, excluant de ce fait les articles concernant son administration. En tant que candidates au doctorat en science politique à l’Université de Montréal, nous nous intéressons plus largement à la place des femmes dans les sphères militantes, politiques et médiatiques.

Un rapport sur les représentations des femmes aux élections municipales de 2017, publié en 2018 , concluait à la présence de stéréotypes de genre dans les médias. Les femmes candidates ont reproché aux médias de s’être intéressés davantage à leur façon de concilier le travail et la famille qu’à leur vision politique. Leurs compétences et leur crédibilité étaient davantage remises en question que celles de leurs collègues masculins. Ainsi, les critiques envers la mairesse Plante reflètent-elles un biais genré?

Des standards plus élevés

Une analyse de contenu exploratoire des chroniques et des textes d’opinions parus dans La Presse, Le Devoir, Montreal Gazette et Le Journal de Montréal a permis d’examiner les critiques émises à l’égard de la mairesse Plante selon deux catégories.

La première renvoie aux critiques professionnelles, soit aux gages de compétence, à l’expérience et à l’engagement politiques. La seconde réfère plutôt aux critiques personnelles, notamment au sourire de la mairesse et à sa personnalité. Il est à noter que ces deux types de critiques ne sont pas mutuellement exclusives et sont au contraire fortement liées.

Les politiciennes sont souvent tenues à des standards bien plus élevés que les politiciens et les critiques à leur égard ont tendance à sortir de l’ordre professionnel. Une étude britannique révèle que les femmes chefs d’État ont tendance à être plus sévèrement punies par l’électorat. L’an dernier, la première femme première ministre du Québec, Pauline Marois, témoignait des deux poids deux mesures, qui caractérisent l’expérience des femmes en politique, soulignant «l’impression qu’il faut en savoir deux fois plus que les hommes, qu’il faut faire nos preuves deux fois plus».

Un sourire aux interprétations multiples

Le sourire de Valérie Plante illustre, lorsque ça va bien, sa bonhomie et son exubérance, mais davantage, ces temps-ci, son hypocrisie, ou sa mauvaise gestion de dossiers politiques, balisant même les limites de ses compétences. Mentionnons entre autres cette chronique de Josée Legault parue dans le Journal de Montréal le 26 mai 2020:

«Ça ne pourra pas durer. Il en va de la sécurité, de la salubrité et de la santé des Montréalais. La mairesse Valérie Plante doit s’occuper de ce problème qui, très franchement, ne se dissuade pas avec des sourires.»

La performance politique de Valérie Plante apparaît en ce sens évaluée à l’aune de son sourire, comme en témoigne un texte publié dans Le Devoir qui non seulement s’adresse à «Madame Sourire», mais invite celle-ci à devenir «enfin l’homme de la situation», faisant ici référence au slogan de Valérie Plante lors de sa campagne électorale.