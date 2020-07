«Mad Max»: Charlize Theron déçue de ne pas reprendre son rôle dans le «prequel»

Samir Hussein via Getty Images

Samir Hussein via Getty Images «C’est dur à avaler. Écoutez, je respecte pleinement George, probablement encore plus depuis que j’ai fait Fury Road avec lui», a déclaré Theron au Hollywood Reporter.

Après tout ce sang, cette sueur et ces différends avec Tom Hardy, Charlize Theron ne reprendra pas son rôle d’Imperator Furiosa dans le «prequel» de Mad Max.

Le réalisateur George Miller va engager une autre actrice pour incarner une version plus jeune du personnage de Theron; la lauréate d’un Oscar reconnaît que cela est «un peu déchirant» dans sa première interview à propos du film.

«C’est dur à avaler. Écoutez, je respecte pleinement George, probablement encore plus depuis que j’ai fait Fury Road avec lui», a déclaré Theron au Hollywood Reporter. «C’est un maître [dans ce qu’il fait] et je ne lui souhaite que le meilleur. Oui, c’est un peu déchirant, c’est sûr. J’adore ce personnage [Furiosa] et je suis tellement reconnaissante d’avoir joué un petit rôle dans sa création. Je penserai toujours à elle avec tendresse.»

Theron affirme qu’elle aurait aimé «voir cette histoire se poursuivre», mais qu’elle a confiance en la vision de Miller pour l’avenir de la franchise.

Le réalisateur avait précédemment déclaré que même s’il envisageait utiliser la technologie pour rajeunir Theron pour le rôle dans le «prequel», il avait finalement décidé de ne pas le faire; il note que les effets spéciaux à l’ordinateur (CGI) utilisés dans The Irishman étaient bien exécutés, mais qu’ils détournaient l’attention. Des actrices telles que Jodie Comer, de Killing Eve, et la star d’Emma Anya Taylor-Joy ont été pressenties pour remplacer Charlize Theron.