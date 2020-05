COVID-19 : la machine à coudre refait surface

Au point, dit-il, de le faire travailler « sept jours sur sept, quasiment jour et nuit pour réparer les machines à coudre », une expertise ayant permis à son enseigne de devenir l’une des plus réputées du secteur dans la capitale belge.

À la mi-mars, quand les mesures de confinement sont décrétées en Belgique et les commerces contraints de baisser le rideau, « c’était d’abord un peu la panique évidemment, on était dans l’inconnu », raconte ce commerçant âgé de 41 ans à l’AFP.

Mais « on a continué de répondre au téléphone et très vite on a eu beaucoup de demandes pour les réparations », enchaîne-t-il, « parce que beaucoup de gens ont ressorti leur vieille machine pour commencer à coudre des masques ».

Dans ce contexte, « c’était très difficile de dire non », « j’ai accéléré mes délais de 15 à 3-4 jours pour les aider au plus vite ».

« Sans exagérer, j’avais 40 ou 50 coups de fil par jour rien que pour me demander des élastiques. C’est un article qu’on ne vend jamais en général, peut-être 10 mètres par an. Et là j’aurais pu en vendre des kilomètres et des kilomètres... »