Ma Zone Québec : le futur Amazon des produits d'ici

zoljo via Getty Images

Pour toutes les entreprises d’ici (ou presque), une nouvelle destination, c’est Ma Zone Québec . La boutique en ligne, qui sera opérationnelle dans une dizaine de jours, proposera une horde de produits et services entièrement québécois, facilitant plus que jamais l’achat local en ligne.

Mise sur pied en accéléré par les entrepreneurs dragons, Isabèle Chevalier, présidente de Bio-K+, et Georges Karam, en raison de la crise associée à la pandémie du COVID-19, Ma Zone Québec promet de faciliter l’accès aux ressources d’ici à l’aide d’un seul et même outil simple à utiliser. Produits d’alimentation, produits ménagers, meubles, vêtements y seront entre autres vendus par catégories et par régions.