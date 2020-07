Ta mastication sonne comme une craie sur un tableau: ma vie avec la misophonie

À l’école, j’ai commencé à éviter de me lier d’amitié avec des enfants qui mâchaient de la gomme et j’aimais les enseignants qui interdisaient d’en manger en classe. Une fois, alors que je conduisais mon frère et qu’il refusait d’arrêter de mâcher sa gomme, je l’ai fait débarquer de la camionnette familiale et lui ai fait faire le reste du chemin à pied.

D’aussi loin que je me souvienne, j’ai essayé de cacher cette maladie débilitante, sans savoir exactement ce qui n’allait pas. Je me souviens précisément d’avoir entendu les sons que mon jeune frère faisait en mangeant son déjeuner tous les matins quand nous étions jeunes. Même si je me trouvais dans une chambre fermée à l’autre bout du couloir, la façon dont il traînait ses dents sur sa cuillère à chaque bouchée me donnait envie de crier, de le frapper. Mais, sachant que personne ne croirait que je pouvais entendre ce son de si loin, j’ai essayé de cacher mes frustrations.

Jusqu’à récemment, je n’avais jamais réalisé que mon mécanisme de défense face à ces sons était en fait le résultat d’un trouble auditif non diagnostiqué dont j’ai souffert la majeure partie de ma vie, un trouble dans lequel les bruits de fond que la plupart des gens entendent - les bruits de mastication, de gomme à mâcher, les bâillements, les claquements de clavier, les aboiements de chiens, les sirènes et les petits moteurs d’avion, entre autres - ressemblent à des craies sur un tableau noir ou à un détecteur de fumée dans mes oreilles, et évoquent en moi une réaction de combat ou de fuite.

Je choisissais un siège à côté du mur, avec mon mari assis de l’autre côté, comme tampon entre moi et les sons potentiellement grinçants. S’il arrivait que je m’assoie à côté d’un étranger bruyant, je saurais quand admettre ma défaite et trouver un autre siège ou simplement quitter le film plus tôt.

J’attends toujours avec impatience les Golden Globes et les Oscars, comme les fans de sport font le décompte avant le jour du Super Bowl. Mais pour moi, aller au cinéma a toujours été plus un sport que de l’art.

Je pensais que j’étais seule parce que personne d’autre que je connaissais n’entendait les choses de la même manière que moi.

Tout a changé il y a deux ans lorsque mon gendre m’a envoyé un article sur la misophonie, avec la question «Est-ce que c’est toi?» J’ai fait une recherche sur Google à ce sujet et j’ai découvert qu’il s’agissait d’un trouble neurologique récemment identifié. J’étais heureuse de pouvoir associer un mot à ma souffrance et j’ai été surprise d’apprendre que d’autres personnes étaient dérangées par les mêmes sons et mouvements répétitifs que moi.

J’ai appris que les personnes atteintes sont plus souvent des femmes et, comme moi, leur misophonie est devenue un problème plus important à l’adolescence. En lisant, je me suis souvenue du jour où j’ai passé un test de plusieurs heures, et du fait que je me suis assise en face d’une personne qui avait un rhume et qui toussait et reniflait pendant toute la durée du test de plusieurs heures. Je n’avais pas encore découvert l’un de mes outils d’adaptation - les bouchons d’oreille, sans lesquels je ne sors plus jamais de la maison - alors j’ai passé le test en appuyant une épaule sur mon oreille tout en tenant mon crayon et en me bouchant l’autre oreille avec ma main libre.

Aujourd’hui encore, je n’arrive pas à penser clairement lorsque j’entends des sons qui me provoquent. La seule chose que j’ai en tête, c’est le besoin de m’échapper, tout en suppliant l’univers à coup de «S’il vous plaît, faites que le son s’arrête.»

Ce que j’ai appris en lisant sur le sujet et à partir de ma propre expérience, c’est que malheureusement, plus on est exposé à un son particulier, plus la réaction devient intense. C’est pourquoi les personnes souffrant de misophonie sont le plus souvent gênées par les bruits de mastication des membres de leur famille - ceux qu’ils entendent le plus souvent.

Au fil des ans, ma tolérance à l’égard de mon mari qui mastiquait, utilisait la soie dentaire, se croisait les jambes et tapait à l’ordinateur s’est réduite au point d’être inexistante. Aujourd’hui, lorsque je dîne avec lui, je m’assois au bout de la table et je porte des bouchons. Il utilise la soie dentaire dans une autre pièce, ne tape sur son téléphone ou son clavier que s’il est derrière un oreiller ou dans une autre pièce, et s’efforce de ne pas se tortiller les jambes.

Après avoir regardé le film documentaire «Quiet Please», montrant une mère qui prend tous ses repas dans le garde-manger pendant que ses trois enfants et son mari mangent à la table de la cuisine - et, dans une autre famille, une jeune fille adulte atteinte de misophonie qui envoie des textos à sa mère depuis une autre pièce parce qu’elle ne supporte pas le bruit quand ils sont ensemble, j’ai pleuré, réalisant à quel point la situation peut être encore plus extrême pour certains.