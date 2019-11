Ma vie a basculé quand j’ai appris à 35 ans que j’avais le Parkinson

Grandir à Cornwall au Royaume-Uni a été emballant: les plages, les bars, le mode de vie paisible.

J’ai passé mon adolescence et ma vingtaine à en profiter, à me sentir heureux et à être récompensé de nombreuses façons, notamment en tant que musicien et amateur de plein air. J’ai toujours dit qu’à l’âge de 30 ans, j’aurais aimé avoir rencontré quelqu’un et commencer à fonder une famille et, à bien des égards, tout a fonctionné comme je l’espérais. J’ai rencontré ma femme Sophie et nous nous sommes mariés en Australie en 2015. Nous avons deux enfants extraordinaires, Paige, six ans, et Wesley, deux ans.

Les choses ont commencé à mal tourner lorsque mon père a développé une démence, il y a quelques années. Il était au début de la soixantaine. À ce stade, il savait toujours qui nous étions. Il savait qu’il était atteint de démence, mais il ne semblait jamais se plaindre. Je ne pouvais tout simplement pas comprendre comment il pouvait faire ça, comment continuer, sachant que son esprit lui échappait lentement.

Je commençais lentement à perdre cet homme incroyable qui comptait tant pour moi, mais mon respect pour lui a monté en flèche et, comme pour toutes choses, la vie continue malgré tout et vous continuez à avancer. Il était assez facile de se sentir heureux à nouveau lorsque papa était encore capable de sourire, de rire et de nous embrasser en toute lucidité.

Puis, en 2017, après la naissance de Wesley, j’ai commencé à remarquer que mon bras gauche ne fonctionnait pas correctement et que jouer de la guitare devenait de plus en plus difficile. N’étant pas fan de poussettes, je transportais Wesley partout, alors j’ai pensé que c’était peut-être un nerf coincé. Je n’y pensais pas trop même si j’avais aussi remarqué un léger tremblement, mais lors d’une visite de routine chez le médecin pour quelque chose de très banal, alors que je m’apprêtais à partir, j’ai mentionné mon tremblement et ma perte de dextérité dans le bras. Disons que le médecin l’a pris plus au sérieux que moi. J’en suis reconnaissant.