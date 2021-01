«C’est de ma faute», ou quand la honte doit changer de camp

Tu avais consommé? Comment étais-tu habillé? Tu lui avais envoyé des photos de toi nu? Qu’est-ce que tu faisais là? Avec qui tu étais? Pourquoi tu n’as pas dit non? Pourquoi tu n’as pas réfléchi avant d’envoyer du contenu intime? Tu es certain que ce n’était pas un peu de ta faute? Tu es certain que tu n’as pas un peu couru après?

Vous avez probablement déjà entendu, pensé ou même posé ces questions et bien d’autres encore. On les entend souvent ces jours-ci.

Les survivants les entendent toutes. Avant l’agression, ils les ont entendues dans les médias traditionnels, les films, les séries télé, sur les réseaux sociaux, de la bouche de leurs proches. Après l’agression, ils les réentendent de leurs proches, mais aussi de la police, des avocats. Les proches tentent de rationaliser la situation et les autorités, d’établir s’il y a doute raisonnable. Mais le résultat est le même: avant comme après les événements, on semble demander aux victimes si ce n’est pas elles qui sont responsables des agressions ou des violences qu’elles subissent. Et quand elles entendent ces questions, en fait, elles comprennent qu’on insinue, voire qu’on leur explique que c’est le cas.

Ces questions se transforment rapidement pour devenir la voix intérieure de ces survivants: «ce qui est arrivé était de ma faute». Pour devenir leur honte intérieure, une honte qui les ronge et les empêche de chercher l’aide dont ils ont besoin, l’aide qu’ils méritent.

Est-ce qu’ils ont raison de se dire que c’est leur faute?

Bien sûr que non.

Ce type de pensées est ce qu’on appelle une distorsion cognitive. Les distorsions cognitives sont des erreurs de pensées, des analyses incorrectes et fausses qu’on fait lors de moments difficiles. Ce sont, en somme, des pensées qui ne reflètent pas la réalité. Il est extrêmement ardu de passer outre, de les écarter. Et elles sont encore plus difficiles à mettre de côté pour les agressions et violences à caractère sexuel parce que, dans ces cas, des distorsions cognitives majeures ont été adoptées par l’ensemble de notre société. D’où les questions du début.