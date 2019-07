Ma famille n’a pas trouvé d’appart le 1er juillet et je suis en colère

Ma compagne Karine Reilly, son fils Tchay et moi cherchons un appartement depuis le 27 avril dernier, et nous ne trouvons rien. Nous avons tous les deux 40 ans, je travaille dans le milieu de la restauration et Karine dans celui de l’éducation. Son fils a 11 ans.

Nous étions les locataires d’un logement payé quelque 900 dollars depuis le 1er juillet 2016 dans le quartier d’Hochelaga-Maisonneuve, que nous avons quitté précipitamment à cause d’un litige avec le propriétaire et l’agence de location concernant un dégât d’eau.

Ce que nous voulons? Un 4 et demi, budget 1000 dollars, mais nous avons augmenté à 1100 dollars, car nous ne trouvions rien de décent à ce prix. Il faut dire qu’il y a beaucoup de taudis. Aussi, on voudrait une relation saine avec notre propriétaire, un appartement aéré et pas de champignons.

Pour résumer les choses, une infiltration d’eau venant du toit nous a causé beaucoup de soucis. L’eau coulait dans les murs, dans ma chambre, c’était humide et nous étions de plus en plus malades et fatigués. Je souffrais de saignements de nez et de stress intense. Nous voulions quitter le logement car le propriétaire niait le dégât d’eau en plus de n’effectuer aucune réparation.

Si le rapport entre l’offre et la demande définit les prix sur le marché, il en conditionne également le rapport de force en cas d’écart trop important: les bases favorables aux propriétaires locateurs sont posées. La rareté des logements (plus encore des logements décents) entraîne donc une forme de pouvoir unilatéral des locateurs dans la relation locataire/locateur. Relation pourtant encadrée par le contrat du bail, lui-même réglementé par le code civil québécois.

On dirait qu’ils sont résignés devant la complexité et les délais administratifs, tandis que certains locateurs s’affranchissent d’autant plus de leur devoir.

Valerie Loiseleux via Getty Images «J’ai dépensé, et je dépense encore, beaucoup de mes économies, que je gardais pour ouvrir un petit café.»

On a même dû louer un appartement sur Airbnb pour se reposer quelques jours. J’ai dépensé, et je dépense encore, beaucoup de mes économies, que je gardais pour ouvrir un petit café. Mais j’ai quand même de l’argent, c’est pour ça que je me suis permis cela. Imaginez les familles qui ne peuvent pas se le permettre, elles se taisent et c’est tout.

Le «déguerpissement» que nous avons vécu n’est pas un déménagement classique, c’est une opération d’urgence qui implique une rapidité des actes. Pas de magasinage possible, il faut louer ce qu’il est possible de louer, au prix disponible.

Après, si jamais vous franchissez cette étape et arrivez à entrer en contact avec la personne qui a publié, il y a l’étape de la visite.

On refuse de faire la file avec une quinzaine de personnes, on n’est pas au zoo!

Donc déjà, ça élimine beaucoup d’appartements. On croit qu’un bail est un contrat moral qu’on passe avec un propriétaire, et on désire le rencontrer en personne.

La deuxième étape de discrimination pour ma famille est l’enquête de crédit et les références. Pensez-vous que quand le propriétaire voit que nous avons une procédure de litige en cours, cela nous est favorable? Oh que non. Je vis un litige, et alors que mon ancien propriétaire peut relouer son logement, moi et ma famille sommes pénalisés. Encore une fois, le rapport de force est à notre désavantage. Et quand on leur dit qu’on a eu un litige avec l’ancien propriétaire et qu’on ne peut pas leur donner de numéro de téléphone, que pensez-vous qu’il arrive?

Et pendant ce temps, les jours passent et nous n’avons toujours pas de chez-nous… Et ça, croyez-moi, ça vient vous chercher profondément.

De lourdes conséquences psychologiques

Vous devenez irritable en deux minutes, les relations sont plus tendues, tout le monde en souffre. Mais on continue à se battre. Nous sommes fiers de nous serrer les coudes.

Malgré la plainte enregistrée auprès de la Régie du logement, malgré l’aide des proches, amis comme famille, c’est un sentiment d’injustice et de colère qui nous anime.