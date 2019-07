Ma dysmorphophobie affecte ma vie sexuelle

Tino Tedaldi via Getty Images «À 20 ans, on m’a diagnostiqué une anorexie et une dysmorphophobie.»

Si je devais choisir un statut Facebook pour qualifier ma relation au corps, j’opterais pour «C’est compliqué». Mais ça ne ferait qu’effleurer la surface du lien complexe qui m’unit au seul corps dont je disposerai jamais.

Dans mon plus lointain souvenir, je me tiens devant un miroir en pied, dans la salle de bain. Je regarde mes petites jambes de bébé, et je me dis que mes cuisses sont trop grosses. J’avais à peine 4 ans. J’en ai aujourd’hui 20 de plus et rien n’a vraiment changé.

À 20 ans, on m’a diagnostiqué une anorexie et une dysmorphophobie. Celle-ci se manifeste par une obsession des «défauts» physiques. Elle entraîne une profonde détresse mentale et une incapacité à se comporter normalement en société. Elle touche environ une personne sur 50.