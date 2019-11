Lysandre Nadeau lance sa collection féminine et sexy

La populaire youtubeuse québécoise Lysandre Nadeau nous rapporte un beau souvenir de son long (et magnifique) périple en Asie: une collection de vêtements pratiques pour voyager léger et inspirée de ses aventures.

«Par Lysandre» comprend neuf morceaux : des «crop tops» ajustés à fines bretelles, un magnifique pantalon noir taille haute léger, ample et 7/8, un coton ouaté, un sac banane minimaliste, et un sac à dos. Le tout se déclinant dans des teintes neutres, soit le noir, le gris et le marron.