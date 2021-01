En ouvrant l’image en question, on découvre que la partie 2 sortira à l’été 2021. “La série sera de retour à l’été 2021 avec une partie 2 composée de 5 nouveaux épisodes. Ils sont réalisés par Ludovic Bernard (‘L’ascension’) et Hugo Gélin (‘Mon Inconnue’, ‘Demain tout commence’)”, a complété Netflix dans un communiqué.

Gentleman de l’aguichage. Omar Sy en a dit un peu plus, ce jeudi 28 janvier, sur la date de sortie de la suite de “Lupin” sur Netflix. Dans un tweet, l’acteur qui incarne le héros Assane Diop assure que l’indice se trouvait d’ailleurs depuis le début dans l’image qui sert de bannière à son compte Twitter.

Cette fois-ci, on a fait un peu plus précis que “prochainement”. pic.twitter.com/u6zeNz0axW

Quelques jours plus tôt, c’est le créateur de “Lupin”, le Britannique George Kay, qui avait assuré que la suite sortirait ”à la fin de cette année 2021″. “Nous avons déjà tourné ces épisodes, donc c’est très excitant”, déclarait-il au site espagnol SensaCine.

“Lupin” qui s’inspire de l’univers du célèbre gentleman cambrioleur Arsène Lupin, met en scène Assane Diop (Omar Sy) qui, bouleversé par la mort de son père faussement accusé d’un crime, décide 25 ans plus tard de se venger de la famille responsable selon lui de sa disparition.

“Lupin” cartonne en France, mais aussi à l’étranger

Cette annonce d’Omar Sy devrait donc réjouir les fans de la série, la partie 1 de cette première saison ayant rencontré un énorme succès sur Netflix. En effet, cette dernière s’est hissée au premier rang des programmes les plus visionnés de la plateforme de diffusion en continu aussi bien en France qu’à l’étranger.

La Belgique, les États-Unis, l’Allemagne, l’Italie, le Brésil, ou encore la Suède, nombreux sont les pays attentifs aux aventures d’Assane Diop. Des péripéties à présent plus suivies que celles d’Elisabeth Harmon dans le “Jeu de la Dame” (The Queen’s Gambit) et celles de Daphne Bridgerton dans “La Chronique des Bridgerton”.

Un succès mondial qui pousse George Kay à voir plus loin, “Nous espérons poursuivre la série pour de nombreuses autres parties. J’aime l’idée de voir le personnage du jeune Assane grandir en même temps que l’acteur. Ce serait formidable. Nous espérons que nous ferons d’autres épisodes”. Omar Sy s’est lui aussi déjà prononcé ”évidemment partant” pour une saison 2.

Ce texte a été publié originalement sur le HuffPost France.