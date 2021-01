L’émission Star Académie a effectué son grand retour sur les ondes de TVA, dimanche dernier.

On en sait maintenant un peu plus sur la possible composition des candidats qui participeront à la compétition alors que la première partie du camp de sélection a permis de retrancher 30 des 60 aspirants.

Un nom a retenu l’attention parmi les 30 personnes qui sont passées à la prochaine étape: Lunou Zucchini. La chanteuse de 25 ans est la fille de Luce Dufault.