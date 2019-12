La Lune s'est changée en «anneau de feu» pendant une éclipse

Une lune en forme d’anneau de feu a illuminé le ciel en ce 26 décembre, comme le montre la vidéo en tête d’article.

Cette éclipse annulaire a seulement pu être observée à l’oeil nu depuis l’Inde et les pays d’Asie du Sud-Est jusqu’au nord du Pacifique, mais des sites internet l’ont diffusée en direct pour le reste du monde.

Ce type d’éclipse solaire se produit lorsque la lune n’est pas assez proche de la Terre pour dissimuler complètement le soleil, créant une bague de lumière.

Elle a rassemblé de larges foules et astronomes amateurs dans plusieurs pays, dont le Sri Lanka, l’Indonésie, l’Inde, Singapour et l’Arabie Saoudite.

La précédente éclipse avait eu lieu le 2 juillet 2019 et était visible uniquement depuis les pays d’Amérique du sud.

La prochaine se déroulera le 14 décembre 2020 et sera principalement observable depuis la partie sud de l’Argentine et du Chili, et le sud-ouest de l’Afrique et l’Antarctique.

