Lulu Hughes aux prises avec de nouveaux problèmes de santé

Lulu Hughes est aux prises avec de nouveaux ennuis de santé, a annoncé la principale intéressée par l’entremise de sa page Facebook, ce lundi 17 juin. Cette dernière n’a toutefois pas voulu en dire davantage sur la nature de sa maladie.

«Étant une femme de défi, la vie me demande de relever un second défi de santé, défi que je saurai relever haut la main avec patience et foi. Par pure précaution et pour mettre toutes les chances de mon côté, je dois reprendre des traitements contre le cancer», a-t-elle confié.

La chanteuse de 52 ans, qui avait annoncé en avril 2017 être en rémission d’un cancer du sein qui l’affligeait depuis l’été 2016, a affirmé avoir l’intention de «garder le cap et de maintenir ses engagements».

«Votre présence et amour sont une source intarissable d’énergie positive dont je veux m’enivrer à chaque spectacle que je donnerai cet été. Je vous donne ma parole en vous affirmant que, malgré ce nouveau “challenge”, tout va bien, je me sens bien, j’ai le moral et beaucoup d’amour autour de moi», a affirmé la chanteuse.

Lulu Hughes a déjà repris les traitements de chimiothérapie, a confirmé son attachée de presse, Narimane Doumandji, à l’Agence QMI à la suite de cette annonce.