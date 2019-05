Ludivine Reding s'excuse pour certaines photos prises durant le festival Metro Metro

Ludivine Reding a partagé un message pour le moins étrange par l’entremise de son compte Instagram, ce lundi 20 mai. Message dans lequel elle tente visiblement de justifier sa présence dans certains clichés pris le week-end dernier dans le cadre de la première édition du Festival Metro Metro.

«Alors que j’étais au festival hier soir, j’ai été sollicitée par une centaine de personnes pour prendre des photos ou participer à des moments de célébrations. À chaque fois, ça me fait plaisir de le faire. Évidemment, je ne questionne ni le passé ni l’intention de certaines personnes que je rencontre dans ces sorties publiques», a d’abord contextualisé la principale intéressée.

«Malheureusement, certaines photos ou vidéos, qui circulent depuis hier, ont été prises dans la frénésie du festival, sans plus, sans trop réfléchir. Mais je reconnais aujourd’hui que j’aurais dû réfléchir davantage et être plus vigilante dans certains cas avant d’accepter d’y participer. Je ne connaissais pas tous les détails malheureusement. C’était une erreur et je m’en excuse profondément.»