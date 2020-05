Lucky Peterson a été victime «d’un accident vasculaire cérébral massif», selon le journaliste et critique musical français Alex Dutilh.

Il était chez lui «lorsqu’il est tombé malade et a été transporté d’urgence à l’hôpital, dans un état critique. Malheureusement, les médecins n’ont pas pu le réanimer», peut-on lire dans une publication sur sa page Facebook dimanche 17 mai.

Né en 1964, fils du chanteur et guitariste James Peterson, Lucky Peterson a évolué dès son plus jeune âge dans l’univers de la musique. À 3 ans, il jouait déjà sur la scène du club tenu par son père à Buffalo, dans l’état de New York.

C’est Willie Dixon qui dirige l’enregistrement de son premier album, Our Future, sur lequel il chante et joue de l’orgue à seulement 5 ans.

Dès son enfance, il est invité sur les plateaux télé pour se produire, comme le Ed Sullivan Show.