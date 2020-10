Lucie Laurier passe (enfin) dans le tordeur de Marc Labrèche

C’est un grand jour. Ce vendredi 2 octobre, Marc Labrèche et l’équipe de Cette année-là ont fait plus que leur devoir de citoyen en partageant une savoureuse parodie de la reine des complotistes québécois, Lucie Laurier, et du comédien David La Haye, personnifié ici par… une haie (très bien joué, Marc).

Une entrevue choc avec les «ténors de la libârté» qui, cette fois-ci, désirent nous mettre en garde au sujet du port du masque à l’Halloween.

«On s’est dit qu’il n’était pas trop tôt pour informer, pour préparer et, surtout, pour mettre en garde le public», explique Marc Labrèche avant son débat avec ces deux «sommités». Le tout depuis le studio des frères Tadros.

«Ça va faire, nous prendre pour des caves!» lance d’emblée la comédienne reconvertie et parodiée.

«Un masque, ça reste un masque. C’est pour nous cacher la vérité. Le gouvernement nous ment, l’Halloween nous ment, les médias nous mentent, les enfants nous mentent, les vaccins nous mentent, les compagnies de bonbons nous mentent.»

«On est ici simplement pour rappeler qu’il faut passer l’Halloween sans masque et sans vaccin, et de préférence on crache sur les bonbons avant de les donner aux enfants pour créer une immunité collective naturelle. C’est Jacynthe René qui m’a donné ce truc-là. Et j’ai l’appui des Raëliens là-dessus. Fais tes recherches, Marc.»

Lucie Laurier poursuit en tentant d’expliquer ce que signifie réellement l’expression «faire ses recherches», mais vous ne serez guère convaincu.

Marc Labrèche (le vrai) rappelle également aux personnes facilement influençables que «les frères Tadros sont à la crédibilité scientifique ce que Soeur Angèle est à l’érotisme».

Vous découvrirez enfin toute la vérité (ou pas) dans la vidéo ci-dessous.

Cette année-là est diffusée le samedi à 20h00, sur les ondes de Télé-Québec.