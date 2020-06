Lucie Laurier dévoile sa première chanson, «Tueur à gages»

Lucie Laurier a dévoilé, ce lundi 22 juin, le fruit de sa plus récente collaboration avec le guitariste Stéphane Dufour et le musicien et réalisateur Manu Pitois. Une première chanson originale intitulée Tueur à gages, dont la principale intéressée avait révélé les paroles, disons, très imagées, la semaine dernière.

La pièce d’un peu plus de huit minutes met de l’avant une ambiance glauque, un ton dur et froid et une certaine impression d’urgence, allant de pair avec le texte, qui fait évidemment écho aux déclarations controversées effectuées par la chanteuse et comédienne depuis le début de la pandémie de COVID-19.

Vous pouvez découvrir le résultat final ci-dessous.