Ottawa réduit de 75% le loyer des petites entreprises touchées par la COVID-19

klikk via Getty Images

klikk via Getty Images Plusieurs restaurants doivent continuer de payer un loyer même s'ils sont fermés.

OTTAWA – Le premier ministre Justin Trudeau annonce une aide significative pour aider les petites entreprises frappées par une baisse de revenus en temps de pandémie de COVID-19 à payer leur loyer.

“Aujourd’hui, je peux confirmer que nous avons conclu des ententes avec toutes les provinces et tous les territoires pour baisser de 75 % le loyer des petites entreprises qui sont touchées par la COVID-19 pour les mois d’avril, mai et juin”, a-t-il offert vendredi.

L’Aide d’urgence du Canada pour le loyer commercial (AUCLC) s’appliquera aux loyers de moins de 50 000$ par mois. Les petites entreprises, organismes de bienfaisance et à but non lucratif qui ont temporairement interrompu leurs activités ou qui ont connu une baisse de revenus d’au moins 70 % y auront droit.

Des prêts seront aussi accordés aux propriétaires d’immeubles commerciaux hypothéqués qui couvriraient 50 % des loyers mensuels d’avril, de mai et de juin. Le prêt sera radié si les propriétaires acceptent de réduire d’au moins 75 % le loyer des occupants pendant ces trois mois.

EN VIDÉO: la conférence de presse de Trudeau