L'utilisation de pesticides pourrait être réduite de 30 à 40%, selon Louis Robert

En mêlée de presse avant son témoignage, l’agronome a affirmé qu’il serait possible d’ici cinq ans de réduire «considérablement» l’usage de pesticides — et à long terme, même les éliminer à 100 pour cent.

QUÉBEC — Il serait possible de réduire de 30 à 40 pour cent l’usage de pesticides au Québec notamment en évinçant l’industrie hors des secteurs de la recherche et du service-conseil aux agriculteurs.

Aussi, il n’est pas nécessaire non plus d’inciter les producteurs à se convertir au bio, a ajouté M. Robert. Enfin, il dit ne pas être favorable non plus à l’augmentation des budgets en recherche. Ceux qui réclament cette augmentation ne sont tout simplement pas au courant de tout ce qui se fait en recherche actuellement, a-t-il indiqué.

Le lanceur d’alerte a par ailleurs regretté qu’on ait mis en place une réglementation complexe sur certains insecticides controversés, alors que si les agronomes pouvaient faire leur travail correctement en toute indépendance, ces produits ne seraient même pas nécessaires ou recommandés.

Les entreprises productrices des pesticides ont des intérêts privés qui ne vont pas dans le sens de l’intérêt public, a-t-il souligné, or on les a laissé agir «en amont», à la source auprès des agriculteurs, où «ils peuvent conditionner les besoins des consommateurs».

Il a déploré que des entreprises s’emploient à miner la crédibilité de la recherche publique qui nuit à leurs intérêts. Il a évoqué une journée de formation à laquelle il a assisté, en présence d’une centaine de producteurs agricoles, à la suite de la publication de données de recherche.

«Le message de l’agronome de la compagnie était pour défaire de la recherche publique. Ils (les représentants de l’industrie) ne manquent jamais une occasion de rabrouer la recherche publique.»

À l’opposé, le MAPAQ détient une expertise en lutte intégrée contre les nuisances en agriculture, a affirmé l’agronome, tout en détaillant une série de solutions de remplacement à l’usage des pesticides.

«La compétence en lutte intégrée se trouve au MAPAQ et dans les clubs-conseils en agroenvironnement. Les lobbys (des pesticides) ne sont pas si forts, mais nous n’avons affirmé aucune opposition. Le dicton ‘ils ne sont puissants que parce que nous sommes à genoux’ s’applique.»

