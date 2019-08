«Au début, tu te demandes pourquoi c’est à toi que ça arrive. Mais il ne faut pas que tu t’arrêtes à ça, parce que sinon, tu vas toujours y penser et ce n’est pas bon pour toi. C’est pour cette raison que j’ai toujours essayé de rester le plus positif possible», a-t-il relaté.

Le choc a été énorme lors des deux premiers jours qui ont suivi l’annonce de la terrible nouvelle. Tout de suite après, Simoneau s’est relevé les manches et s’est préparé pour le combat de sa vie.

Le diagnostic de cancer est tombé. Le jeune homme de 24 ans était atteint d’un lymphome non hodgkinien agressif de type B.

Mais la routine de l’étudiant-athlète des Carabins de l’Université de Montréal a été complètement chamboulée en février dernier. Une jaunisse l’a forcé à se rendre à l’hôpital pour subir des examens plus approfondis. Après une échographie, les médecins ont découvert quelque chose de beaucoup plus sérieux: une masse qui affecte son foie.

MONTRÉAL — Depuis qu’il joue au football, Louis-Philippe Simoneau en a botté, des ballons. Chaque fois qu’il met le pied sur un terrain, il tente de conserver la même routine pour que sa mécanique soit parfaite et qu’il réussisse à passer le ballon entre les poteaux.

Byron Archambault, entraîneur et ami de Simoneau

«Je suis allé le voir à l’hôpital le lendemain qu’il est entré. Il avait le sourire et il savait qu’il allait battre ça. Il n’y avait aucun doute. Il était déjà en train de parler de la saison de football», a raconté le coordonnateur des unités spéciales des Carabins et ami de Simoneau, Byron Archambault.

Après six traitements agressifs pour faire disparaître la maladie, les médecins ont annoncé à Louis-Philippe Simoneau qu’il était en rémission au mois de juillet.

«J’ai commencé à pleurer, mais de joie, ce coup-ci», s’est souvenu celui qui eu le feu vert pour disputer sa cinquième et dernière saison au niveau universitaire.

«Depuis que je le connais, il a toujours gardé une attitude positive face à tout ce qui se présentait devant lui. Personnellement, je savais qu’il allait s’en sortir et qu’il allait pouvoir jouer avec nous cette année», a indiqué son coéquipier, le quart-arrière Dimitri Morand.

Jamais bien loin du terrain

Pendant qu’il effectuait ses traitements de chimiothérapie au CHUM, Louis-Philippe Simoneau n’a pratiquement pas quitté l’entourage des Carabins.

Au football, comme dans bien des sports d’équipe, les coéquipiers et entraîneurs deviennent souvent une deuxième famille. Et le sport peut aussi servir d’échappatoire, ce qui fut plus que jamais le cas pour le botteur.

Il n’était pas rare de le voir sur la pelouse synthétique du CEPSUM en train de parfaire sa mécanique pour botter des ballons.

«Sur le terrain, ça te fait penser à autre chose. Les autres botteurs étaient avec moi aussi. Ça me faisait sortir de toutes mes pensées du cancer et ça me faisait du bien», s’est-il remémoré, assis dans les gradins du stade où il fera lever la foule dans quelques semaines.