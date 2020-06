Louis-Jean Cormier, Kaytranada et Marie-Pierre Arthur retenus en vue du Polaris

MONTRÉAL — Les plus récents albums de Louis-Jean Cormier, Marie-Pierre Arthur, Flore Laurentienne ou P’tit Belliveau feront la lutte à ceux de Weeknd, Daniel Caesar et Jessie Reyez pour atteindre la «courte liste» des prix Polaris.

Quarante albums figurent sur la «longue liste» des Polaris, dévoilée lundi. Ces «meilleurs albums canadiens de l’année» ont été choisis parmi 223 disques sortis depuis le 1er mai 2019. Le «jury indépendant» de 201 membres est composé «de critiques de musique, de diffuseurs et de blogueurs issus de partout au Canada».

Ce même jury dressera maintenant la «courte liste» de 10 albums, qui sera annoncée le 15 juillet. Un «grand jury» composé de onze des membres du jury initial choisira enfin le grand gagnant, qui sera dévoilé l’automne prochain. Le Polaris offre 50 000 $ à l’artiste qui aura créé l’album canadien de l’année, «évalué uniquement selon son mérite artistique, sans considération pour le genre musical ou les ventes d’albums». Les neuf autres finalistes sur la «courte liste» recevront 3000 $.

On retrouve notamment sur la «longue liste» l’album «Bubba» de Kaytranada, qui avait remporté le Polaris en 2016 avec «99 %». Mais on y retrouve aussi un nouveau venu, l’Acadien de Nouvelle-Écosse «P’tit Belliveau» (Jonah Richard Guimond), dont le premier album, «Greatest Hits Vol. 1», a connu un certain succès, notamment avec l’accrocheuse «Income Tax Return». Le groupe montréalais Chocolat est aussi de la longue liste avec son cinquième album, «Jazz engagé».

L’album «Les Chemins de verre», de Karkwa, avec Louis-Jean Cormier à la barre, avait été le premier disque francophone à décrocher le Polaris, en 2010. Cormier est encore finaliste cette année, pour son album «Quand la nuit tombe», très bien accueilli malgré une sortie en pleine pandémie.

Décernés depuis 2006, les prix Polaris ont été attribués par le passé à Haviah Mighty, Jeremy Dutcher, Lido Pimienta, Kaytranada, Buffy Sainte-Marie, Tanya Tagaq, Godspeed You! Black Emperor, Feist, Arcade Fire, Karkwa, Fucked Up, Caribou, Patrick Watson et Final Fantasy/Owen Pallett. Le Polaris est considéré comme le plus prestigieux prix de la musique au Canada: au-delà de sa bourse de 50 000 $, il donne un élan international à la carrière d’un album.

Côté anglo, le Torontois The Weeknd a connu beaucoup de succès avec «After Hours», qui s’est maintenu au sommet des ventes aux États-Unis pendant quatre semaines plus tôt cette année. Il côtoie notamment dans la longue liste Daniel Caesar et son album R&B «Case Study 01», ainsi que Jessie Reyez pour son «Before Love Came to Kill Us».

Plusieurs artistes autochtones ont aussi été retenus cette année dans la «longue liste», des vétérans et des recrues. Parmi elles, la chanteuse oji-crie Anachnid, qui habite Montréal, a été retenue pour son album «Dreamweaver». Elle avait remporté en mai 2019 le Prix de l’auteur-compositeur autochtone de la Fondation SOCAN lors du gala des «Indigenous Music Awards».

