Elmer ne chassera plus Bugs Bunny avec une carabine

That’s all folks. Rangez les fusils. Les Looney Tunes sont de retour... mais sans armes à feu.

Bugs Bunny et ses camarades accompagnent le lancement de la plateforme HBO Max aux États-Unis avec 80 épisodes inédits de 11 minutes. Mais le cartoon qui a pour habitude d’exagérer en matière de violence a décidé de revoir sa copie sur les armes en réponse à la violence aux États-Unis.

“Nous n’utilisons plus d’armes à feu, mais nous faisons toujours de la violence cartoonesque - avec de la dynamite, des explosifs et ce genre de choses... Cela est en quelque sorte protégé par la nature du cartoon”, indique le producteur exécutif et directeur de série Peter Browngardt au New York Times.

Moderniser le cartoon

Dans ces nouveaux épisodes sur laquelle une équipe travaille depuis deux ans, Sam le pirate doit dire adieu à ses pistolets. Dans un épisode intitulé “Dynamite Dance”, dévoilé par Warner Bros sur YouTube, on remarque que le fusil du chasseur Elmer est devenu une faux.