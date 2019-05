Les looks les plus fous du Met Gala 2019

Qui a dit que le Met Gala était ennuyeux? Certainement pas nous! Cette édition 2019 sur le thème du «Camp» qui fait référence à la mode exagérée a tenu ses promesses.

Le thème est inspiré de l’essai de Susan Sontag en 1964, qui définit le camp comme «l’amour du non naturel: de l’artifice et de l’exagération».

Aucun doute sur la question, les stars les plus en vue de la planète n’ont pas lésiné sur les efforts pour cette soirée mémorable faisant de ce gala 2019 l’un dont on se souviendra longtemps.

Katy Perry, Céline Dion, Lady Gaga ou encore Kim Kardashian ont marqué les esprits avec des looks plus fous les uns que les autres.

De la tenue la plus colorée à la coiffure la plus spectaculaire, en passant par le look le plus surréaliste possible, voici le résumé de cette incroyable soirée.