Les 9 tenues les plus osées des Golden Globes

Hollywood s’est lâché aux Golden Globes . La mode étant à l’exagération vestimentaire, les looks étaient explosifs pour cette 77e cérémonie.

De la star de The Act, Joey King, dans une extravagante robe Iris Van Herpen donnant une impression d’illusion d’optique à Kerry Washington qui portait un look très «Scandal-eux» signé Altuzarra dévoilant beaucoup de peau (et choisi par Law Roach, le styliste de Céline Dion).