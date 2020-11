cullenphotos via Getty Images

La Ville de Longueuil a annoncé lundi soir qu’elle renonce à son opération controversée pour abattre une quinzaine de cerfs de Virginie d’un parc municipal.

Dans une déclaration écrite, la mairesse Sylvie Parent explique que «la menace que pose (sic) aujourd’hui certaines personnes afin de nuire, voire contrecarrer la mise en œuvre de l’opération de contrôle ponctuelle de la population de cerfs dans le parc Michel-Chartrand, nous force à envisager une autre option».

«En conséquence, j’ai demandé au directeur général de la Ville de Longueuil de prendre tous les moyens afin de remplacer l’autorisation obtenue pour que le ministère puisse plutôt permettre le déplacement de 15 cerfs de Virginie du parc Michel-Chartrand vers un site autorisé et que le ministère précise les modalités de ce déplacement», écrit-elle.

La municipalité de la Rive-Sud avait annoncé plus tôt en novembre sa décision d’euthanasier une quinzaine de cerfs en raison de la surpopulation dans le parc. Selon les autorités municipales, cette surpopulation menace l’avenir écologique du parc, le risque d’accidents de la route est augmenté de même que celui de transmission de la maladie de Lyme. L’abattage des cerfs était approuvé par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec et appuyé par un large consensus au sein de la communauté scientifique, a souligné la mairesse.