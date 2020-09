Burberry ouvre une Fashion Week réinventée

D’habitude les marques rivalisent d’ingéniosité pour dénicher les lieux les plus extravagants. Les VIP s’y pressent tandis que les influenceurs se font photographier dans les rues adjacentes.

Mais en ces temps de restrictions imposées par la pandémie de nouveau coronavirus, qui a fait plus de 41 600 morts au Royaume-Uni, la semaine de la mode se déroule dans un cadre plus intime et se déplace sur internet.