Les partis politiques ne seront pas encadrés par la loi sur la vie privée, déplore un groupe

Un organisme de sensibilisation aux droits numériques affirme que le gouvernement de Justin Trudeau vient de rater une occasion de s’assurer que les partis politiques soient soumis à la loi fédérale sur la protection de la vie privée.

Le ministre de l’Innovation, Navdeep Bains, a présenté plus tôt cette semaine un projet de loi visant à donner aux Canadiens un plus grand contrôle sur leurs données et promettant des sanctions pour les entreprises qui enfreignent les règles à cet effet.

Mais il n’a pas répondu aux appels de longue date des défenseurs de la vie privée qui souhaitent que la loi fédérale régissant les renseignements personnels s’applique explicitement aux formations politiques.

Les informations sur les électeurs potentiels s’avèrent fort utiles pour les partis, du porte-à-porte jusqu’à l’élaboration de leurs programmes.