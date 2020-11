La Loi sur la laïcité pourrait nuire à la cohésion sociale, selon un expert

Samere Fahim Photography via Getty Images

Un expert professeur de psychologie a déclaré au tribunal dans la contestation judiciaire de la Loi sur la laïcité de l’État que celle-ci pourrait conduire les personnes juives, sikhes et musulmanes à se sentir de plus en plus stigmatisées.

Le Dr Richard Bourhis a déclaré à la Cour supérieure du Québec que des études ont montré que les efforts déployés pour classer les gens dans différentes catégories créent un phénomène «nous et eux» qui peut renforcer les sentiments de préjugés parmi la majorité et l’insécurité chez les membres des groupes minoritaires.

M. Bourhis a témoigné, vendredi, au cinquième jour des procédures judiciaires contre la loi québécoise sur la laïcité, qui interdit aux travailleurs du secteur public en position d’autorité — y compris les enseignants et les juges — de porter des symboles religieux au travail.

Le professeur émérite à l’Université du Québec à Montréal (UQAM) a affirmé que l’effet de cette catégorisation est plus grand lorsqu’il s’agit de groupes qui subissent déjà de la discrimination, en particulier les femmes musulmanes qui portent le hijab.